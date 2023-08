Topfavoriet Jarno Widar wint de Limburgse Pijl

De jeugddag van het wielrennen vond plaats op de Eeuwfeestwal in Tongeren. Er waren diverse jeugdwedstrijden, een criterium, behendigheidsparcours Kidz On Wheelz, een springkasteel, een optreden van Bjorn C en een officiële wedstrijd. De rit in lijn van 125 kilometer met 1.200 hoogtemeters werd solo gewonnen door Wellenaar en topfavoriet Jarno Widar. De Belgische kampioen haalde het voor een andere Limburger, Niels Driesen. Deze eerste editie is een organisatie van Cycling Tongeren onder leiding van Frank Grotars en koersdirecteur Yannick Vanbrabant.