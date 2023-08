Hasselt

Nog last minute een outfit, tent of eetgerief nodig tijdens Pukkelpop? Geen nood: kringloopwinkel Okazi slaat ook dit jaar haar tenten op bij Camping Chill en Camping Relax. In het aanbod: zo’n 5 ton aan tweedehands goederen, vooral spullen die na de vorige editie achtergelaten werden op het terrein.