Nog geen uitsluitsel over oorzaak van brand bij scouts in Zonhoven

Er is nog veel onduidelijkheid over de oorzaak van de brand bij de scouts aan de Kneuterweg in Zonhoven. De brandweer gaat uit van een accidentele brand, maar er is wel een element dat op brandstichting zou kunnen wijzen.

Zondagavond rond 18.30 uur vlogen op de terreinen van de scouts paletten in brand. De vlammen sloegen daarna over op een soort van opslagruimte voor hout. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar de schade aan het kleine gebouw is wel groot.

“Het is nog lang niet zeker dat het om brandstichting gaat”, zegt Dorien Baens van de politie LRH. “De brandweer heeft het vermoeden dat het om een accidentele brand gaat, maar er is wel één element in het onderzoek dat in de richting van brandstichting zou kunnen wijzen.” In de buurt zouden ze een paar mensen hebben zien weglopen. De scoutsgroep zelf was niet aanwezig op het moment van de brand.