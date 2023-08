Explosie in zee bij toeristische plaats in Roemenië, mogelijk gaat het om Russische zeemijn

In de Zwarte Zee is het vlakbij de Roemeense kust bij Costinesti maandag tot een explosie gekomen. Dat berichten Roemeense media op gezag van de rampenbescherming en ooggetuigen. Mogelijk gaat het om een Russische zeemijn, zei een woordvoerder van de Roemeense marine aan de zender Digi24. Niemand is gewond geraakt.

Duikers van de marine zijn nu op weg naar de plaats van de explosie. Daar is nog een drijvende mijn waargenomen, aldus woordvoerder Corneliu Pavel van de Roemeense zeestrijdkrachten. Sinds de start van de Russische invasie in Oekraïne maakte de Roemeense marine al vijf Russische zeemijnen in de Zwarte Zee onschadelijk.

Costinesti is erg geliefd bij toeristen. De explosie gebeurde volgens de autoriteiten in het water bij een dijk nabij een hotel. Een ooggetuige vertelde een zware knal te hebben gehoord, waarna zwarte rook te zien was.

Roemenië is lid van de NAVO. Het is voorlopig niet duidelijk of de vermeende zeemijn van Russische origine is.