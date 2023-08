“Jullie zijn slaven van Allah”: paniek op luchthaven van Sydney na uitbarsting van passagier die “iets gevaarlijks” in zijn rugzak heeft

Een vliegtuig dat naar Kuala Lumpur op weg was, keerde noodgedwongen terug naar het Australische Sydney na een uitbarsting van een passagier. De man riep dat hij Mohammed heet en dat hij “een slaaf van Allah” is, en had een rugzak bij die “iets gevaarlijks” zou bevatten. “Jullie zijn slaven van Allah”, klinkt het in beelden van de man die op X, het voormalige Twitter werden gedeeld. “Zeg het!”