Zonder de VAR is het ook plezant: Jelle Vossen wordt afgevlagd voor buitenspel… maar staat overduidelijk onside

Velen wreken de VAR in ons hedendaagse voetbal, maar in de Challenger Pro League werd gisteren wel duidelijk dat een VAR wel degelijk nut kan hebben. In 1B is er namelijk geen ‘Video Assistant Referree’ aanwezig en dat zal Jelle Vossen geweten hebben.

Zulte Waregem kende niet de gehoopte droomstart in 1B. Tegen Francs Borains ging Essevee met 1-3 onderuit, maar bij een 0-2 stand voor de bezoekers vloekten ze toch even in Waregem. Jelle Vossen zorgde namelijk voor de aansluitingstreffer, maar werd afgevlagd wegens buitenspel.

Echter is overduidelijk te zien dat zelfs 3 (!) Francs Borains-spelers het buitenspel opheffen, vooral de achterste verdediger staat duidelijk nog erg ver achter de spits van Zulte Waregem. Het feestje ging dus niet door, Zulte Waregem verloor uiteindelijk met 1-3. Of Essevee met de geldige 1-2 nog zou terugkeren valt natuurlijk niet te zeggen, maar deze fase pleit wel voor een VAR in de Challenger Pro League.

De bewuste fase: