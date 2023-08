Explosief aangetroffen op vensterbank in Antwerpse Seefhoek, twintigtal bewoners moet huizen en straat verlaten

De Familiestraat in Antwerpen-Noord is maandagochtend volledig afgesloten door de politie. Op een vensterbank werd een explosief aangetroffen, een twintigtal bewoners werd geëvacueerd.

De hulpdiensten werden maandagochtend rond 8.30u opgeroepen omdat in de Familiestraat een explosief, vermoedelijk een granaat, gevonden was op de vensterbank van een woning. Er zou volgens onze informatie nog een tweede verdacht voorwerp aangetroffen zijn.

De politie sloot de straat volledig af en de bewoners van enkele huizen werden geëvacueerd. “Het gaat om een twintigtal personen, een deel van hen is opgevangen in een dienstencentrum in de buurt”, zegt Wouter Bruyns, woordvoerder van de politiezone Antwerpen. Aan de andere bewoners van de straat werd gevraagd binnen te blijven.

© BFM

Ontmijningsdienst Dovo is bezig met het onderzoeken van de aangetroffen voorwerpen om ze nadien onschadelijk te maken. Ook het labo van de gerechtelijke politie is ter plaatse.