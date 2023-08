Pas getrouwd: Aafke en Steve in Nieuwerkerken

Nieuwerkerken

Aafke Theunis (33) uit Wilderen, leerkracht bij Basisschool De Fruitboom

Steve Vanbrabant (32) uit Sint-Truiden, engineer bij E-power

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Eigenlijk kennen we elkaar al sinds de lagere school. We zaten allebei op wijkschool aan de Zepperenweg in Sint-Truiden. Toevallig is dat ook de school waar ik nu zelf lesgeef. We kwamen elkaar later opnieuw tegen bij de Sint-Kristina Scouts van Sint-Truiden, en daar bleek dat we een perfect match waren", zo vertelt Aafke. (len)

