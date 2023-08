Schuldeisers willen centen zien van Big Bazar: “Dit is stemmingmakerij, we gaan helemaal niet failliet”

Lanaken/Lommel/Sint-Truiden/Tongeren

Big Bazar, de keten van koopjeswinkels met vestigingen in Lanaken, Lommel, Tongeren en Sint-Truiden is door een aantal schuldeisers gedagvaard. Volgens de advocaat van de Nederlandse winkelketen wordt een oplossing uitgewerkt en is een vonnis van faillissement niet aan de orde.