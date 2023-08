Vijf vermisten bij aardverschuiving na zware regenval in Noord-Italië

Na een aardverschuiving en modderstroom door zware regenval zijn vijf mensen vermist in de Noord-Italiaanse gemeente Bardonecchia, ten westen van Turijn. Zowat 120 mensen zijn geëvacueerd, aldus de nieuwsagentschappen Ansa en Adnkronos maandagochtend.

De Italiaanse brandweer meldde maandagochtend zware schade in het centrum van Bardonecchia. De reddingsdiensten meldden dat zes mensen gered waren. Zij zaten in een woonmobiel dat door water en modder werd getroffen.

De 120 geëvacueerden zijn ondergebracht in een kamp van het Rode Kruis en in hotels in de omgeving.

© AP