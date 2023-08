Het jaar van Jesper: hoe Fredberg Anderlecht deze zomer (al) naar zijn hand zet

De bedoeling is dat Jesper Fredberg (42) Anderlecht opnieuw uitbouwt tot een topclub. De Deen vroeg daarvoor tijd, maar als Mats Rits tekent wordt hij al de achtste zomertransfer van paars-wit en er komen er nog. Fredberg - die net als Brian Riemer een contract heeft tot juni 2024 - weet dat het dit jaar al van moeten is voor RSCA. Het is nu dat de CEO Sports zijn stempel moet drukken.