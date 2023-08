Steve Tielens mag niet meer roken of drinken: “Ik dacht dat ik kanker had”

Zanger Steve Tielens (52) heeft al een maand geen alcohol of sigaretten meer aangeraakt. En dat op doktersadvies. “Ik voelde dat er iets aan de hand was. Ik dacht zelfs dat ik kanker had”, zegt hij in Dag Allemaal.

Zijn levensstijl was lange tijd “rock-’n-roll”, geeft Tielens toe. “Ik had geen drankprobleem, maar ik dronk wel veel pinten en kon er goed tegen ook. En rokers weten dat de zin naar een sigaret alleen maar groter wordt met de jaren.” Neem daar nog eens onregelmatig en ongezond eten bij - “op de weg naar huis is een stop aan de frituur snel gemaakt” - en je weet dat het lichaam van de 52-jarige zanger lang heeft afgezien.

De laatste maanden voelde hij dan ook dat het minder goed ging. Tielens was sneller uitgeput dan anders. “Ik begon al te panikeren dat ik kanker had”, aldus de zanger. “Veel van mijn vrienden krijgen die vreselijke ziekte en vaak voelen ze zich dan al een hele tijd moe. Ik ben geen expert, maar ik voelde dat er íets aan de hand was.”

Een doktersbezoek bracht uitsluitsel: geen kanker, maar wel “rampzalige” bloedwaarden. “Door mijn levensstijl heb ik een ernstig tekort aan bloedplaatjes. “Op doktersbevel ben ik onmiddellijk gestopt met alcohol drinken en roken. Ik ga nu ook drie keer per week fitnessen met een personal coach om mijn conditie op te krikken. Tot mijn grote verbazing mis ik mijn pintjes en sigaretten niet. We zijn nu een maand verder, ik leef gezonder dan ooit en voel me al een pak energieker. Ik ben zelfs vijf kilo afgevallen!”

Binnenkort moet Tielens opnieuw op controle. “Ik draag nu goed zorg voor mezelf, maar ik mag niet in panne vallen”, beseft hij.