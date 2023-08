Christoff over zijn liefde voor auto’s: “Ik ga twee of drie keer per week naar de carwash”

Schlagerzanger Christoff is zot van auto’s. Naast vijf oldtimers die vooral een esthetische functie hebben in zijn garage, heeft Christoff ook een Mercedes GLS waarmee hij van optreden naar optreden rijdt. “Ik ga daar twee- of driemaal per week mee naar de carwash”, zegt hij in het magazine Primo.

In de rubriek ‘De heilige plek’ vraagt Primo elke week aan een bekende Vlaming waar hij/zij tot rust komt. Verrassend genoeg koos Christoff - die heel gelovig is - niet voor een kerk of kapel, maar wel voor zijn auto. “Een autorit is voor mij pure ontlading, zeker na een optreden.”

De liefde voor auto’s en specifiek voor Mercedessen heeft hij van zijn grootouders, zegt de zanger. “Als ik vroeger een blote vrouw zag passeren of een mooie wagen, dan keek ik altijd naar de wagen. Ik verzamelde alles over Mercedes. Uit magazines en kranten knipte ik foto’s en artikels. Mijn kamer hing vol met posters. En ik had duizenden Matchbox-autootjes. Die heb ik trouwens nog.”

Het komt Christoff goed uit dat hij zich zo gelukkig voelt in de wagen, want jaarlijks legt hij wel wat kilometers af met zijn Mercedes GLS. “Vroeger toen ik nog regelmatig naar Duitsland moest, was dat zo’n 70.000 kilometer per jaar, nu is het iets minder, maar veel zal het niet schelen.”

Geen muziek

Het stuur laat hij meestal over aan Ritchie, zijn ex-vriend die nog steeds zijn roadmanager is, terwijl Christoff op de passagierszetel tot rust komt. “Praten doen we niet en ook de muziek blijft uit”, zegt de schlagerzanger. “Soms werk ik nog een beetje. Dan neem ik bijvoorbeeld mijn boekhouding mee in de wagen, maar ook dat ontspant me.”

Een ‘heilige plek’ moet je natuurlijk onderhouden. En dat doet Christoff. “Ik ga twee tot drie keer in de week naar de carwash. Met een vuile auto kan en wil ik niet rijden. Hij moet er altijd piekfijn uitzien. Dat is geen neurose of zo, maar toen ik vroeger Willy Sommers of Koen Wauters op ‘Tien om te zien’ zag toekomen, viel het me altijd op hoe proper hun auto’s waren. Dat wilde ik ook.”