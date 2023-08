Nu kan ze wel lachen met Cotton Eye Joe: Jessica Pegula maakt in 49 minuten brandhout van Samsonova en wint WTA-tornooi in Montréal

Jessica Pegula (WTA-3) heeft zondag het WTA 1.000-toernooi in het Canadese Montreal gewonnen. In de finale maakte de 29-jarige Amerikaanse brandhout van de Russische Liudmila Samsonova (WTA-18). Na amper 49 minuten stond er 6-1 en 6-0 op het scorebord.

Samsonova had eerder op de dag ook haar halve finale moeten afwerken. Daarin schakelde ze de Kazachse Elena Rybakina (WTA-4) met 1-6, 6-1 en 6-2 uit. Pegula was nadat ze zaterdag de Poolse nummer een van de wereld Iga Swiatek met 6-2, 6-7 (4/7) en 6-4 uit het toernooi wipte, meer rust gegund.

Cotton Eye Joe

Onderweg naar de finale moest Pegula dus de horde Iga Swiatek overwinnen. Dat lukte, maar niet zonder sla of stoot. Midden tijdens een rally kregen de tennissters en het publiek ‘Cotton Eye Joe’ door de speakers te horen. Pegula was het even kwijt na het vreemde moment, maar uiteindelijk haalde ze toch de wedstrijd binnen en dus later ook het tornooi.

En zo is het bekende nummer van Rednex plots een dingetje geworden voor de Amerikaanse topspeelster, want na het behalen van haar titel tegen Samsonova startte de dj van dienst het nummer. Pegula zag er deze keer wel de fun van in.

Het is de derde WTA-titel voor Pegula. In 2019 won ze in Washington en vorig jaar bracht ze in het Mexicaanse Guadalajara een eerste WTA 1.000 op haar palmares. Vier keer was ze verliezend finaliste, dit jaar overkwam haar dat in Doha, waar ze de titel aan Swiatek moest laten.

Samsonova is een tweede keer dit jaar runner-up. In Abu Dhabi hield de Zwitserse Belinda Bencic (WTA-13) haar van de titel. De andere vier finales die de 24-jarige Russin in haar carrière speelde, won ze wel: in 2021 in Berlijn en vorig jaar in Washington, Cleveland en Tokio.

Op de WTA-ranking klimt Samsonova naar de twaalfde plaats op. Pegula blijft de nummer drie van de wereld.