VIDEO. Ongeloof bij Standard na penalty in slotminuten voor Charleroi: “Onbegrijpelijk dat er mensen in Tubeke zitten die dat niet zien”

Zoals vaker was de Waalse derby tussen Charleroi en Standard zondagavond opnieuw een beladen duel. Met twee rode kaarten en een strafschop in blessuretijd was de spektakelwaarde opnieuw hoog. Maar over die penaltyfout en bijkomende rode kaart van Nathan Ngoy was achteraf wel veel te doen. De Standard-verdediger trok wel degelijk aan het truitje van Charleroi-spits Dabbagh, maar de Palestijn duwde Ngoy wel eerst onder de bal door. Carl Hoefkens sprak zijn ongeloof achteraf uit. “Op de beelden is duidelijk te zien dat Ngoy eerst geduwd wordt. Dan vind ik het onbegrijpelijk dat er mensen in Tubeke zitten die dat niet zien”