VIDEO. Mark van Bommel moet tranen bedwingen na goal van zoon Ruben in Eredivisie-debuut

Het was een topweekend voor de familie Van Bommel. Vrijdagavond gaf het Antwerp van trainer Mark van Bommel een demonstratie tegen KV Kortrijk (6-0), zondagnamiddag was het dan weer een topdag voor zoon Ruben. De 19-jarige flankaanvaller maakte zijn debuut voor AZ in de Eredivisie en was met een goal en assist meteen man van de match. Bij het doelpunt veerde de hele familie Van Bommel recht, behalve papa Mark. Hij vierde ingetoomd, maar kon z’n gelukstranen toch niet helemaal verbergen. De trots droop er vanaf.