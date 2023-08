Voltallige Vlaams Belang-fractie Lier stapt op: “Zo niet langer mogelijk deze partij te vertegenwoordigen”

De voltallige Vlaams Belang-fractie in de Lierse gemeenteraad houdt het voor bekeken. Waarom ze er precies de brui aan geven, willen de vier raadsleden niet kwijt. Het zou gaan om een ernstige vertrouwensbreuk met het provinciaal partijbestuur.

“We betreuren dat we deze drastische beslissing hebben moeten nemen, maar het was in eer en geweten niet langer mogelijk om als vertegenwoordiger van Vlaams Belang verder te doen”, zegt ontslagnemend voorzitter en fractieleider Bart Verhoeven. Hij en zijn drie collega’s blijven wel lid van de partij.

Provinciaal voorzitter van Antwerpen Dimitri Hoegaerts betreurt het ontslag. “Ik vind het onterecht”, laat hij weten. “Ik besef dat het een uitzonderlijke situatie is, maar ik ga niet in op de redenen.” Hoegaerts zegt nog in het verleden altijd goed te hebben samengewerkt met de Lierse ploeg. Maar dik een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen nieuwe kopstukken lanceren, zal altijd een strijd zijn. (agy)