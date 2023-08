Isaura Maenhaut en Anouk Geurts houden tweede plaats vast in 49er FX op WK zeilen

Isaura Maenhaut en Anouk Geurts bezetten ook na de derde dag de tweede plaats in de 49er FX op het WK zeilen in Scheveningen. Zondag finishten ze als vierde, achtste en tweede. Na negen regatta’s moeten ze met 26 punten alleen de Zweden Vilma Bobeck en Rebecca Netzler (11 punten) voor laten gaan.

Emma Plasschaert, Europees kampioene in 2018 en 2021, ging in de ILCA 6 met een zevende en een elfde plaats van start. Met 18 punten is ze tiende, op twaalf punten van de Hongaarse Maria Erdi en de Italiaanse Carolina Albano. Eline Verstraelen, wereldkampioene bij de beloften, is na een 36e en een 12e plaats met 48 punten 45e. In de ILCA 7 is William De Smet met 31 punten 24e na een 6e en een 25e plaats in de regatta’s van de dag.

Yannick Lefèbvre en Jan Heuninck zijn 33e in de 49er. In de Nacra 17 bezetten Lucas Claeyssens en Mira Vanroose de 35e en Arthur De Jonghe en Janne Ravelingien de 45e plaats.

Op het WK in Scheveningen zijn de eerste tickets voor de Olympische Spelen van Parijs te verdienen. In de 49er FX en 49er is daarvoor top tien nodig, in de Nacra 17 top negen. In de ILCA 6 en de ILCA 7 ligt er voor de eerste zestien een startbewijs klaar. Maandag start ook voor Daan Baute (Formula Kite) het EK, Thomas Broucke (iQFoil) begint er dinsdag als laatste van de Belgische zeilers aan.