Jana Wargers wint Grand Prix, Frederic Vernaet zesde op CSI-jumping Oudsbergen

Frederic Vernaet is zondag in Sentower Park met de tienjarige hengst Icloud zesde geworden in de Grand Prix van de viersterrenjumping van Oudsbergen. In een barrage met acht bleef de top vier foutloos. De Duitse Jana Wargers (Dorette) won, voor de Braziliaan Marlon Zanotelli (Deese) en de Italiaan Emanuele Camilli (Odense Odeveld).