De beste vriend van de 24-jarige Brandon Dewulf, de jongeman die vermoedelijk door zijn eigen vrienden werd doodgeslagen, had meteen een vreemd voorgevoel. Nicky Vannieuwenborgh (23) kreeg dinsdagavond een berichtje van zijn kameraad. “Maar ik had direct door dat er iets niet klopte. Dit was Brandon niet die stuurde...” Drie verdachten werden aangehouden.