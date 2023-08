De nul is van het bord voor Carl Hoefkens en Standard. In de Waalse derby hadden de Rouches lang uitzicht op een gevleide overwinning, maar incasseerden ze in het slot nog de gelijkmaker na een strafschopfout van Ngoy. “Onbegrijpelijk dat de VAR niet ziet dat er eerst een duwfout op hem werd begaan”, overheerste de frustratie bij Carl Hoefkens.