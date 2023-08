Tongeren

Björn Daerden (30) uit Nerem, leerkracht in Tienen

Eva Marting (29) uit Alt-Hoeselt, werkt bij Biomed in Hasselt

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We zijn al 14 jaar samen, van in onze schooltijd in het Atheneum in Tongeren”, zegt Eva. (diro)

Bekijk hier alle Limburgse huwelijken