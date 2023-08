Hasselt

Dilana Calatabiano (33) uit Tessenderlo, store manager bij Essentiel in Hasselt

Marwan Amrani (33) uit Romershoven, teamleider bij Albert Heijn in Kuringen

Kinderen: Pablo (2)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “ Drie jaar geleden is de vonk overgesprongen in café Exciteria in Hasselt”, vertelt het bruidspaar.(raru)

