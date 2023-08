Genk

Arnoud Vermeir (29) uit Genk, ingenieur bij Demir

Valerie Weyns (28) uit Genk, arts-assistent

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Elf jaar geleden maakten we kennis in het middelbaar en werden vrijwel meteen een koppeltje. In Lapland deed Arnoud een huwelijksaanzoek”, aldus Valerie. (chpa)

