Sint-Truiden

Ine Jacquemin (30) uit Sint-Truiden, maatschappelijk werkster

Wim Roosen (34) uit Tongeren, software-ontwikkelaar

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We hebben elkaar 8 jaar geleden leren kennen via Tinder. Onze eerste date was op de verjaardag van Wim in Sint-Truiden, waar we nu trouwen.” (jcr)

