Genk

Britt Blokken (22) uit Genk, huisvrouw

Glen Smets (27) uit Diepenbeek, medewerker bij Stobart

Kinderen: Mila (9 maanden)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Twee jaar geleden maakten wij kennis toen we samen hielpen met de verhuis van vrienden en even later werden we een koppeltje. Tijdens een wandeling verraste Glen mij met een aanzoek”, aldus Britt. (chpa)

