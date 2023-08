Borgloon

Annelore Bex (28) uit Sint-Truiden, zorgkundige, aan het studeren voor verpleegkundige

Bjorn Catoul 36) uit Sint-Truiden, CNC-Freezer bij Punch Powertrain

Kinderen: Ferre (8), Lowie (3)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We leerde elkaar in 2015 kennen op de dansvloer in de MacQueen, via een gemeenschappelijke vriendin.” (jcr)

