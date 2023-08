De Hoeks triatlon in Lommel is een prooi geworden voor Pamphiel Pareyn uit Waregem en de Gentse Liesbeth Verbiest. Pieter Vanderhenst uit Achel als derde en Martine Peeters uit Peer als tweede, beiden aangesloten bij de organiserende club Lommelse Triatleten, waren de eerste Limburgers in deze kwarttriatlon.