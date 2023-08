As

Op diverse plaatsen aan wandel- en fietsroutes gaat de gemeente As metershoge, afgebrande lucifers plaatsen. Met sprekende boodschappen als ‘Leg As niet in de as’ en ‘Don’t start the fire!’. Zo willen ze waarschuwen voor brandgevaar in de natuur. De eerste vier Lucifers worden dinsdag gepresenteerd tijdens de jaarlijkse Kunstmarkt aan De Drieschaar.