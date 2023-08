Lummen

Lore Lenoir (30) uit Opglabbeek, zelfstandig hondentrimster

Kristof Raaymakers (39) uit Arendonk , zelfstandig dakwerker

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We zitten beiden in de hondensport en daardoor kenden we elkaar al enkele jaren. De vonk is 3,5 jaar geleden overgeslagen. We hebben geen kinderen, wel 7 honden”, lacht Lore. (klu)

