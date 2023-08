Geen eerste zege voor Standard: Charleroi sleept gelijkspel uit de brand na dol slot met penalty en twee rode kaarten

De nul is van het bord voor Carl Hoefkens en Standard. In de Waalse derby tegen hadden de Rouches lang uitzicht op een overwinning, maar incasseerden ze in het slot nog de gelijkmaker op strafschop van Ilaimaharitra.

Een ‘choc wallon’ in de kelder van het klassement. Zowel thuisploeg Charleroi (1 op 6) als Standard (0 op 6) gingen tegen de Waalse aartsrivaal op zoek naar een eerste overwinning van dit seizoen. Een derde nederlaag op zij zou voor Standard zelfs de slechtste competitiestart sinds 1953 betekenen. Een statistiekje dat Carl Hoefkens liever niet op zijn palmares wilde bijschrijven.

Debuut Kanga

Voor de trip naar het zwarte land schakelde Hoefkens over naar een driemansverdediging. Deels noodgedwongen door de blessure van linksback Laursen en de schorsing van Balikwisha, maar we kunnen ons voorstellen dat het barslechte voetbal in de eerste twee wedstrijden hem ook geïnspireerd kunnen hebben om eens iets anders te proberen. Tevergeefs. Ook met nieuwkomer Kanga in de spits speelde Standard in het eerste halfuur werkelijk niets klaar.

Charleroi domineerde en kwam al vroeg dichtbij een doelpunt. Een kopbal van Heymans werd voor de lijn weggewerkt door Price. Halfweg de eerste helft ontsnapten de bezoekers een tweede keer toen een fantastisch afstandsschot van Mbenza uiteenspatte op de kruising.

Gevleide voorsprong

Standard geraakte nauwelijks over de middenlijn, maar bij de eerste voldragen aanval was het wel meteen prijs. Kanga troefde Boukamir af op een diepe bal van Kawabe en gaf goed mee aan Dragus, die de bal voorbij Koffi prikte (0-1). Het eerste doelpunt van het seizoen deed Standard duidelijk deugd. Het laatste kwartier van de eerste helft was voor de bezoekers, al bleef de 0-1-ruststand erg gevleid te noemen.

© BELGA

Na de pauze ging Charleroi op zoek naar de gelijkmaker, maar liep het na vijf minuten al bijna in het mes. Op aangeven van Fossey werd Price nog net op tijd afgeblokt. Aan de overkant deed een sterk verdedigende Vanheusden net hetzelfde met Badji. Charleroi vond amper gaatjes in de Luikse defensie, die ene keer dat het wel lukte stond Dabbagh twee meter buitenspel. Zijn gelijkmaker een kwartier voor tijd werd terecht afgekeurd.

Late strafschop

Standard leek op weg naar zijn eerste driepunter van het seizoen, tot Ngoy vijf minuten voor tijd iets te nadrukkelijk aan het shirt van Dabbagh ging hangen in de zestien. Na een bezoek aan het videoscherm trok Laforge rood voor de jonge verdediger en legde hij de bal op de stip. Een klus voor Ilaimaharitra die de bal staalhard in de kruising joeg (1-1).

De vreugde was echter van korte duur voor de aanvoerder van de Karolo’s, die een paar minuten later werd uitgesloten nadat hij zich had gerevancheerd op Vanheusden. Ilaimaharitra is er volgende week dus niet bij tegen KRC Genk.

De Waalse derby eindigde zo in een billijk gelijkspel. Een resultaat waar beide clubs weinig mee opschieten in het klassement. Al zullen ze bij Standard wel blij zijn dat de nul eindelijk van het bord is geveegd.

© BELGA

CHARLEROI 1-1 STANDARD

Charleroi: Koffi - Boukamir, Marcq, Knezevic - Rogelj, Ilaimaharitra, Zorgane, Mbenza - Heymans, Badji - Dabbagh.

Standard: Bodart - Vanheusden, Bokadi, Ngoy - Fossey, Kawabe, O’Neill, Price, Dønnum - Kanga, Dragus.

Vervangingen: 46’ Knezevic door Bager, 71’ Dragus door Mundle, 75’ Boukamir door Morioka, 77’ Kawabe door Bansé, 86’ Heymans door Bernier, 90’ Mundle door Dewaele, 92’ Dabbagh door Bernier.

Doelpunten: 31’ Dragus (Kanga) 0-1, 91’ Ilaimaharitra (strafschop) 1-1

Gele kaarten: 29’ Dønnum (opstootje), 29’ Ilaimaharitra (opstootje), 68’ Hoefkens (protest), 98’ Bager (tackle)

Rode kaarten: 89’ Ngoy (doorgebroken speler), 96’ Ilaimaharitra (natrappen)

Scheidsrechter: Laforge