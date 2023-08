‘Zomerhit’-genomineerden zijn bekend, opvallend: tweevoudig winnaar geraakt niet bij laatste tien

Zal het een tweestrijd worden tussen Pommelien en Camille? Of gaat er, net als vorig jaar, een outsider met de hoofdprijs lopen? De tien genomineerden voor ‘Radio2 Zomerhit 2023’ zijn bekend, en twee opvallende namen ontbreken in dat lijstje.

Verrassingen zijn nooit uitgesloten bij Zomerhit van Radio2. Denk maar aan vorig jaar, toen Vlaanderen verrast opkeek wanneer de naam van Margriet Hermans werd afgeroepen met het aanstekelijke Lekker blijven hangen.

Onder de genomineerden voor deze vijftigste editie zijn er uiteraard ook heel veel namen die te verwachten waren, zoals Aaron Blommaert (Zonde), Berre (Kissing strangers), Camille (Rihanna), Gustaphe (Because of you), Maksim (Onder invloed), Metejoor (Laat ons een bloem), Pommelien (Erop of eronder) en Niels Destadsbader & Kenny B (Liefs voor later). Artiesten die de voorbije weken en maanden al erg hoog genoteerd stonden in de Ultratop en over een trouwe schare fans beschikken.

Toch zijn er twee populaire acts die zondag geen telefoontje kregen over hun nominatie. Guusje & Bazart met Blijf nog even hier liggen uit de wedstrijd. Net als Regi feat. Maxine met Horen, zien en zwijgen. Zeker voor Regi moet dat toch als een verrassing komen. Hij won de wedstrijd twee keer op rij, in 2020 met Kom wat dichterbij en in 2021 met De wereld draait voor jou. De huidige single met Maxine staat weliswaar hoog in de Ultratop, maar het nummer leeft dus blijkbaar een pak minder bij het grote publiek.

Nog twee verrassingen

Wie zijn dan de twee verrassingen bij de ultieme tien? Wat is jouw geheim? van Bart Kaëll en Under your spell, het duet van The Starlings en Ozark Henry. Dat betekent dat de Zomerhit dus ook afgelopen is voor Chérine, DJ Licious, Hooverphonic, Laura Tesoro, Lissa Lewis, Olivia, Mentissa en Stan Van Samang.

Om überhaupt genomineerd te kunnen worden, moest de single tussen 2 en 7 juli zowel in de Ultratop als in de playlist van Radio2 en/of MNM staan. Meteen ook de reden dat K3 voor het tweede jaar op rij niet genomineerd werd. Het trio raakt nog moeilijk in de playlists van de radiozenders.

De grote live finale is volgende zaterdag op VRT1, vanop de zeedijk in Blankenberge. Alleen het publiek bepaalt de winnaar. Je kan nog de hele week stemmen op jouw drie favoriete nummers via de VRT MAX-app.