VIDEO. Interviewkoningin Cecilie Uttrup Ludwig raakt niet uit haar woorden na brons op WK: “Ik zat over te geven op de fiets”

Ludwig ging in volle finale op zoek naar de wereldtitel, maar werd op de laatste helling overvleugeld door Lotte Kopecky. De renster van FDJ was zo de laatste die onze landgenote loste op weg naar de regenboogtrui. Ludwig leek het zilver te gaan pakken, maar werd op de meet in Glasgow nog gepasseerd door Demi Vollering. Met brons was de Deense wervelwind echter ook blij.

“Ik ben eigenlijk echt trots”, snifte ze na de finish. “Trots op hier staan met een medaille, dat is best cool want iedereen wil er zo eentje. En trots op hoe ik gekoerst heb. Ik heb gewoon alles gegeven en…”. Uttrup excuseerde zich omdat ze haar emoties even niet onder controle heeft. Het was dan ook nog geen topjaar voor de vrouw die de wereld rondging na een knotsgek interview na de Ronde van Vlaanderen. Ludwig won nog geen enkele koers en stelde teleur in wedstrijden als de Tour (7de in het eindklassement) en Luik-Bastenaken-Luik (30ste).

De aanval van Ludwig en reactie van Kopecky (vanaf 2:12):

“Het heeft bloed, zweet en tranen gekost om hier te geraken”, klonk het. “We werken best hard en het is nog geen geweldig seizoen geweest. Dit maakt het (snift) heel cool. En ik hield echt van dit parcours. Ik hield ervan om aan te vallen, terwijl ik volledig kapot zat. Ik was aan het overgeven op de fiets, keer op keer, maar ik had zoiets van: komaan, geef nog alles wat je hebt! Er waren ook zo veel mensen, die sfeer pakt je wel. Dus ik bleef denken: nog één keer, nog één keer. Dat ik dan mijn naam ook hoor, van de vele Deense fans. Echt cool. En nu? Pizza en champagne!”