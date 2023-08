Priester Roger Janssen: “Wat bezoekersaantallen betreft, zitten we weer op ons oude niveau.” — © Sven Dillen

Maaseik

Op 15 augustus viert de katholieke Kerk het feest van Maria-Tenhemelopneming. Priester Roger Janssen maakt zich op om zijn gelovigen te ontvangen in bedevaartsoord Onze-Lieve-Vrouw van Rust in Heppeneert. “De klap die corona ons heeft gegeven, zijn we te boven gekomen”, zegt hij.