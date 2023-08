Toeschouwer Eden Hazard ziet hoe Chelsea Premier League-seizoen opent met felbevochten gelijkspel tegen Liverpool

Chelsea en Liverpool hebben elkaar op de eerste speeldag van het nieuwe seizoen in de Premier League in evenwicht gehouden. Op Stamford Bridge werd het 1-1 na een aangename pot voetbal. De Reds kwamen eerst op voorsprong, maar mochten blij zijn dat Chelsea maar een keer kon tegenprikken.

Voor aanvang van de clash der Engelse topclubs circuleerde een foto van Eden Hazard met een Chelsea-fan op sociale media. De gewezen Rode Duivel - nog steeds zonder club - kwam zijn ex-ploeg aanmoedigen op Stamford Bridge.

Het was Liverpool dat het best aan de partij begon. Mohammed Salah kreeg de bal aan de rand van de zestien toegespeeld, maar zijn schot met zijn mindere rechter vond de deklat op zijn weg. Chelsea was na de sterke openingsfase van de Reds niet aangeslagen en creëerde enkele kansen, die aanwinst Nicolas Jackson niet kon verzilveren. Desondanks kwam Liverpool wel op voorsprong. Salah verstuurde een splijtende pass door het hart van de Chelsea-defensie, die Luis Diaz eenvoudig kon binnenschuiven.

Het hernieuwde Chelsea, dat zijn grijze seizoen wil doorspoelen, kreeg voorbij halfweg nog een tweede om de oren nadat Trent Alexander-Arnold Salah in het straatje stuurde, maar de krullenbol van de snelle winger zorgde ervoor dat de VAR het doelpunt wegens buitenspel afkeurde.

In plaats van 0-2 werd het zelfs 1-1. Na een corner kopte Ben Chilwell de bal opnieuw in het pak, die de vrijstaande Axel Disasi onorthodox voorbij keeper Alisson kreeg. Nauwelijks twee minuten later tekende diezelfde Chilwell zelfs voor de West-Londense voorsprong, maar ook langs Chelsea-zijde stak de VAR een stokje voor een doelpunt.

Ook in het tweede deel nam Liverpool aanvankelijk het voortouw. Een plaatsbal van Virgil van Dijk zoefde net over, een kopbal van Diaz hobbelde, weliswaar via de hand van Jackson, rakelings naast de paal. Chelsea was opnieuw wakker geschud en versierde opnieuw een dot van een kans, maar Chilwell miste zijn controle. Liverpool kreunde onder de druk van de thuisploeg, maar zowel Jackson als de ingevallen Mykhailo Mudryk kwamen niet meer tot scoren.