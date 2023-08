Wouter Vrancken tevreden met strijdlust in zijn team: “Ook dit is het Genkse DNA”

De coach van Genk A betrok de youngsters van Jong Genk in zijn lofrede. “Ook zij hebben 55 minuten lang met een mannetje minder Beveren van de gelijkmaker gehouden. Die vechtlust behoort tot het DNA van KRC Genk. Hier op Cercle, dat een heel duidelijk wedstrijdplan heeft, kan je alleen maar winnen als je voortdurend vol gaat in de duels. Dat hebben mijn spelers met een groot strijdershart gedaan. Dit is een gepast antwoord op de kritiek die er kwam na wedstrijden waarin we 90 minuten domineerden, maar niet het gewenste resultaat uit de brand konden slepen. Vandaag was de kwaliteit aan de bal veel minder, maar is het resultaat er wel. Zo gaat het soms in voetbal.”

Pluim

Vrancken gaf een pluim aan Cuesta, Sadick en Ouattara, die met zijn duelkracht vlak voor de defensie het Brugse plannetje dwarsboomde. “Van Cuesta zijn we dit soort topprestaties gewoon, Sadick en Ouattara deden het schitterend met minder wedstrijdritme in de benen. Heel knap van hen. Maar ook alle ploegmaats gingen vol. Ze streden voor mekaar, ook de bank leefde intens mee. Ik heb genoten van het feestje in de kleedkamer, dat heel veel vertelt over de positieve dynamiek in de groep. Dit geeft iedereen vertrouwen naar de volgende wedstrijden toe.”

Aan de bal was het allemaal iets minder. Gelukkig kwam er die klasseflits van Bonsu Baah. “Vooral voor rust toonden we te weinig rust aan de bal. Daardoor kwamen we nooit aan voetballen toe. We wisten waar de ruimtes lagen, na rust begonnen we ze beter te vinden. En over Bonsu Baah kan ik geen verkeerd woord zeggen. Die jongen is zo enthousiast en leergierig. Hij brengt ook steeds energie bij zijn invalbeurten. Het was een prachtig doelpunt maar laat ons de lat nu ook niet té hoog leggen voor die jongen. Hij is nog maar 18 jaar, dan mag je niet verwachten dat hij elke match opnieuw beslissend is.”

Muslic supportert voor Genk

KRC Genk tankte vertrouwen in aanloop naar de Europese return van donderdag, wanneer tegen Olympiakos een 1-0-achterstand moeten worden opgehaald om de play-offs van de Europa League te halen. De club kan daarbij rekenen op de steun van minstens één extra supporter. “Ik hoop vanuit de grond van mijn hart dat Genk het donderdag redt”, besloot Cercle-coach Miron Muslic zijn persbabbel, net vooraleer hij zijn collega Wouter Vrancken een oprechte knuffel gaf.

“Dit is op aanvallend vlak de beste ploeg van België. Ik baal van onze vermijdbare tegengoal maar ben er wel fier op dat we zo weinig kansen hebben weggegeven. We verdienden minstens een punt maar kunnen niet wegsteken dat er in het tussenseizoen 25 goals vertrokken zijn”, zei Muslic, die nog aangaf dat Deman op de bank zat, omwille van ‘tranferitis’ en een slechte attitude op training. “Hij moet dringend beseffen waar hij 12 maanden geleden stond.”