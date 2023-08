Jannik Sinner volgt Alex de Minaur naar finale op ATP Toronto

Sinner, het zevende reekshoofd, versloeg in de halve finales de Amerikaan Tommy Paul (ATP 14) in tweemaal 6-4. De partij duurde 1 uur en 53 minuten. Paul zorgde in de kwartfinales nog voor een stunt door de Spaanse nummer 1 van de wereld Carlos Alcaraz uit te schakelen.

Alex de Minaur plaatste zich eerder op de dag voor de finale. De Australiër, die in de vorige ronde het Russische tweede reekshoofd Daniil Medvedev (ATP 3) verraste, haalde het in de halve finales overtuigend van de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina (ATP 37): 6-1 en 6-3.

Zeven ATP-titels heeft de 24-jarige De Minaur al op zijn palmares, eerder dit jaar was hij de beste in Acapulco. Ook de 21-jarige Sinner mikt op een achtste ATP-trofee. In 2023 mocht hij al de handen in de lucht steken in Montpellier. De Italiaan en Australiër vormden deze editie in Toronto een dubbelduo maar gingen er al in de eerste ronde uit.

WTA Montreal - Tweede halve finale door weersomstandigheden verplaatst

De tweede halve finale op het WTA 1000-toernooi in het Canadese Montreal (hard/2.788.468 dollar), tussen de Kazachse Elena Rybakina (WTA 4) en de Russin Liudmila Samsonova (WTA 18), is wegens ongunstige weersomstandigheden verplaatst van zaterdag naar zondag. Dat heeft de organisatie gemeld.

Elena Rybakina, de winnares van Wimbledon 2022, geeft in die halve finale Liudmila Samsonova partij. “Maar wegens de weersvoorspellingen is de sessie van vanavond officieel uitgesteld tot zondag”, deelde de organisatie zaterdagavond (lokale tijd) mee.

De eerste halve finale in Montreal vond zaterdag wel zoals voorzien plaats. Jessica Pegula (WTA 3) kwalificeerde zich hierin voor de finale. Het Amerikaanse vierde reekshoofd versloeg de Poolse nummer 1 van de wereld Iga Swiatek in drie sets: 6-2, 6-7 (4/7) en 6-4.