Annemiek van Vleuten doet na laatste WK persoonlijk verhaal over “killer” Lotte Kopecky: “Ik heb haar eens moed ingesproken”

Met een achtste plek en veel pech sloot Annemiek van Vleuten haar laatste WK op de weg af. De Nederlandse kreeg een staande ovatie in de laatste rechte lijn. Nadien was ze vol lof over haar opvolgster in de regenboogtrui: Lotte Kopecky.

“Het was absoluut geen verrassing”, lachte Van Vleuten in Glasgow. “Voor mij was ze favoriet nummer één. Om het dan zo af te maken, dat is super knap. Als ik zie waar zij vandaan komt… Ik heb haar tijdens een antidopingcontrole eens moed in staan praten, ik denk dat dit in 2012 of zo was. Ze had toen wat moeilijkere jaren en zat minder lekker in haar vel. Ik zag toen al wel: dit is een onwijze klasbak. We hebben toen leuk gepraat en ik heb ontzettend veel respect voor haar. Het is een renster die ontzettend veel kan. Voor is ze een beetje de vrouwelijke Mathieu van der Poel.”

Kopecky pakte naast de regenboogtrui op de weg ook twee wereldtitels op de baan.

“Ja, dat is niet evident”, knikt de Nederlandse. “Ik heb bij haar ook altijd de indruk - pas op, ze is heel serieus met haar sport bezig – dat ze er ook wel van geniet. Dat vind ik zo mooi aan haar en dat straalt er ook vanaf. Het is een killer en een heel mooie wereldkampioene. Het mooiste is dat er een wereldkampioene is die het verdient en Lotte gaat die trui heel veel glans geven. Vorig jaar was ze er al dichtbij, maar toen stak ik er een stokje voor (lacht). Weet je, het is ook goed voor het vrouwenwielrennen als er kampioenen uit meerdere landen komen.”