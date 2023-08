Drie verdachten aangehouden nadat 24-jarige Brandon dood wordt aangetroffen in huis

Brandon woonde recent in een studio gelegen aan de Kasteelstraat in Tielt. Sinds dinsdag hadden vrienden en familie geen nieuws meer van hem. Ze werden ongerust en sloegen uiteindelijk alarm bij de politie. Vrijdagochtend viel de politie binnen in zijn woning. Die trof het levenloze lichaam aan van Brandon. Naar verluidt was het zwaar toegetakeld. Het parket opende een dossier.

In de studio van Brandon werd zijn levenloos lichaam aangetroffen. — © bfr

Al snel hadden de speurders verdachten in het vizier. Twee van hen hebben een drugsverleden, de derde zou kampen met een alcoholproblematiek. Ze werden opgepakt en vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Als tenlastenlegging werd onder meer doodslag weerhouden. Dat wordt door het parket bevestigd.

Brandon trok wel vaker op met deze jongens. Hij zou de dood zijn ingejaagd door zijn eigen ‘vrienden’.

Het motief van de verdachten is niet duidelijk. Brandon stond niet gekend als een geweldenaar of ruziemaker, maar kampte wel verschillende jaren met een drugsprobleem. “Maar sinds kort had hij zijn leven terug op het spoor”, klinkt het bij een vriendin. “Het is verschrikkelijk dat dit zo moest eindigen.”

Thomas Vandemeulebroucke is de advocaat van een van de verdachten. Hij onthoudt zich voorlopig van elke commentaar. “In het belang van het onderzoek”, zo klinkt het.