Feest voor Lotto Dstny: Arnaud De Lie is de snelste in Polynormande

Succes voor Lotto Dstny in La Polynormande, een Franse 1.1-koers in de Europe Tour. In Saint-Martin-de-Landelles in Normandië haalde Arnaud De Lie het voor Valentin Ferron (TotalEnergies) en Jordan Jegat van het Continentale CIC U Nantes Atlantique. Die twee renners reden in de laatste kilometer nog voor het peloton uit, maar werden in allerlaatste instantie nog geremonteerd door De Lie.