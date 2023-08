Wervelend Club Brugge geeft voetballes aan Eupen, nieuwkomer Zinckernagel scoort meteen twee keer

Een onhoudbaar Club Brugge gaf zondag voetballes aan Eupen: het werd 0-5 Am Kehrweg, en dat met vingers in de neus. Zinckernagel scoorde twee keer bij zijn eerste basisplaats, uitblinker Skov Olsen deed dat ook. Club pakt zeven op negen na drie speeldagen en speelt straks play-offs voor de Conference League. Dat heet een geslaagde seizoensstart.

Wie zijn zitje niet tijdig vond, zou zich dat zondag achteraf beklagen. De wedstrijd nam een blitzstart. Eerst kon Thiago bijna scoren op een zwieper van Zinckernagel - voor de eerste keer in de basis - maar na vijf minuten klom Club toch snel op voorsprong. Lambert stopte Vanaken foutief af in de zestien. Die laatste liet Skov Olsen staalhard scoren vanop de stip (0-1).

Club nam geen gas terug en greep Eupen bij de keel. Na 18 minuten lag de tweede al voorbij Slonina. Zinckernagel werd bediend door Vanaken en drukte af, onderweg veranderde bal nog van richting (0-2). Meteen een (lucky) goal voor de nieuwe Deen. Het scenario voor een walk-over lag klaar, maar Club moest attent blijven. Mignolet zweefde een schicht van Nuhu uit de verste hoek: de bal spatte uiteen op de paal.

Sterke Skov Olsen

Het zou een gemist momentum blijken voor de thuisploeg, want minuten later was het 0-3. De Cuyper schilderde een corner op de krullen van Buchanan, die moederziel alleen stond aan de tweede paal. We waren toen net geen halfuur ver en we konden eigenlijk al inpakken. Slonina moest voor de rust nog één keer tussenkomen toen Skov Olsen in zijn handen trapte.

© BELGA

Club Brugge kon de tweede helft eigenlijk op cruise control voetballen, maar het bleef vlammen. Het was niet verzadigd na drie goals. Onder impuls van een sterke Skov Olsen hield de dreiging aan, en het was uiteindelijk de Deense winger zélf die de 0-4 knap op het scorebord zette. Een afvallende bal op de rand van de zestien verdween kurkdroog in de linkerhoek: Slonina kansloos. Club op de kermis in Eupen, want luttele minuten later stond het zelfs 0-5. Zinckernagel gleed een gemeten voorzet van een sterke Vanaken binnen.

Slonina voorkomt erger

Het ging allemaal zo makkelijk. Omdat Club uitstekend was, maar ook omdat Eupen dramatisch acteerde. Deila zag zijn kans schoon om te wisselen. Nielsen, Yaremchuk, Sabbe, Ordonez en Skoras: ze mochten allemaal nog eens komen meedoen. Dat brak het tempo ietwat, maar niet in die mate dat Eupen nog gevaarlijk kon zijn. Yaremchuk zag de 0-6 nog schitterende gepakt door Slonina, ook De Cuyper kreeg nog een dikke kans.

En zo pronkt Club met zeven op negen na drie speeldagen, én speelt het straks ook play-offs voor de Conference League. Tenzij Akureyri nog met de stunt van de eeuw uitpakt. De seizoenstart van Ronny Deila en blauw-zwart blijkt zo uitermate geslaagd.