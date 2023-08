VIDEO. Lotte Kopecky in tranen na derde wereldtitel in een week: “Het is een fantastisch jaar, maar ook een heel zwaar”

“Drie keer wereldkampioen worden in een week is te gek voor woorden”, vertelde een geëmotioneerde Lotte Kopecky nadat ze zich zondag in het Schotse Glasgow tot wereldkampioene wielrennen op de weg kroonde.

Een heel WK lang keek iedereen naar haar, de grote favoriete uit België. Even leek ze in de tang van de Nederlanders – Demi Vollering en Annemiek van Vleuten – te zitten, maar met een perfect getimede demarrage in de slotronde reed Kopecky iedereen uit het wiel.

“Ik weet niet wat ik dacht toen ik over de finishlijn kwam”, snikte Kopecky in tranen. “Het is een fantastisch jaar geweest tot nu toe (met onder anderen de Ronde van Vlaanderen en Omloop Het Nieuwsblad, red.), maar ook een heel zwaar (het verlies van haar broer en breuk met haar vriend/trainer, red.). Ik weet niet wat mij blijft pushen, maar dit betekent heel veel voor mij. Het is een droom die uitkomt. Niet dat ik hiervan droomde als klein meisje. Toen wilde ik gewoon competitief worden op een fiets, deze droom kwam pas later. Maar nooit gedacht ik zo goed zou worden (lacht).”

© REUTERS

Het was wel een zeer nerveuze koers. De samenwerking in de groep der favorieten was niet meteen om over naar huis te schrijven. “Ik was niet zenuwachtig voor de koers, maar Elise Chabbey reed anderhalve minuut voor ons. En we hadden gezien dat het op dit parcours niet eenvoudig is om iemand terug te halen.” Nadat Chabbey uiteindelijk toch ingerekend was, plaatste Kopecky op 7 kilometer van de finish een snedige aanval om vervolgens niet meer om te kijken. “Het was op instinct op dat moment zelf, maar ik had ervoor al het gevoel dat die heuvel me wel lag. Je kon er niet op reserve oprijden. Als ik doortrok, voelde ik de rest kraken.”

Kopecky was vol lof voor haar ploeggenotes. “Ik moet Sanne Cant bedanken voor haar inspanningen in het begin van de plaatselijke rondes. En ook Justine Ghekiere deed het goed, ik vroeg haar om de snelheid hoog te houden. Julie Van de Velde heeft me terug bij het peloton geholpen nadat ik van fiets moest wisselen.”

“België is een groot wielerland, maar de vrouwenploeg hinkte wat achterop. Ik ben trots dat we getoond hebben dat we ook de grootste wedstrijden kunnen winnen als team”, vervolgde Kopecky, die een fantastisch super-WK achter de rug heeft met drie wereldtitels. “Ik dacht na die twee op de baan dat het bijna onmogelijk zou zijn om er vandaag nog eentje bij te doen. Drie keer wereldkampioen op zeven dagen tijd… Te gek voor woorden.”

Kopecky hoopt nu een weekje rust te vinden. Begin september hervat ze… in de regenboogtrui.

“Voor zo’n kopvrouw rijden is geweldig”

Justine Ghekiere kon zondag als laatste Belgische bij latere wereldkampioene Lotte Kopecky blijven. De 27-jarige West-Vlaamse bracht de groep der favorieten verschillende keren terug. “Ik had een heel goede dag. Ik ben blij dat ik Lotte heb kunnen helpen”, zei ze aan de finish.

“Het is echt ongelofelijk”, pufte Ghekiere na afloop. “We hadden honderd procent vertrouwen in Lotte en ze maakt het dan nog af. Dat is fantastisch. Ik heb alles gegeven, ik ben een paar keer kunnen terugkomen, zodat ze niet alleen kwam te zitten. Ik heb geprobeerd te voorkomen dat ze in een moeilijke situatie terechtkwam. Ze werd geviseerd. Dat was heel duidelijk. Vanaf het moment dat rensters zagen dat Lotte erbij was, werd er niet meer gereden. Sommige ploegen deden heel weinig werk.”

© BELGA

Op zulke momenten in de finale moest Ghekiere in actie komen. “Ik ben blij dat ik verschillende gaten heb kunnen dichtrijden”, knikte ze. “Ik had een heel goede dag. Op de klim in de aanloop (Crow Road, red.) voelde ik al dat het goed zat. Bij het ingaan van de lokale ronde was de groep al wat uitgedund. Dat is voor mij qua positionering ook een voordeel. Zo kon ik makkelijker voorin blijven.”

Kopecky klaarde het in de laatste twee rondes vervolgens op haar eentje. “Het is super dat ze het kon afmaken. Mijn werk wordt zo beloond. Dat maakt het heel mooi. Ik rij heel graag in dienst van Lotte. Ik hoop dat ik getoond heb dat ik alles wil doen voor haar. Het is geweldig voor zo’n kopvrouw te rijden. Het is pas het derde jaar dat ik fiets en al mijn tweede WK. Het toont dat de federatie vertrouwen in mij heeft. Dan wil ik ook tonen dat ik er sta op zo’n WK.”