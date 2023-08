Tugce S. (24) uit Genk moest zaterdag ter controle naar het ziekenhuis na een ongeval op de Boudewijnlaan in Diepenbeek. De bestuurster had rond 10.30 uur de controle over het stuur verloren waarna ze tegen een aanhangwagen reed, vervolgens van de weg ging en een boom raakte om tegen de vangrail tot stilstand te komen.