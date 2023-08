Gouden Lotte Kopecky! Belgische rijdt iedereen uit het wiel in Glasgow en pakt nu ook wereldtitel op de weg

Lotte Kopecky is wereldkampioen! Iedereen keek een heel WK lang naar onze landgenote, maar ze beschikte over superbenen en knalde in de slotronde naar de regenboogtrui. De culminatie van een historisch seizoen. Eerder pakte Kopecky ook al twee keer goud op de baan in Glasgow. Demi Vollering en Cecilie Uttrup Ludwig, die als laatste afhaakte, mogen mee op het podium.