Man smijt fiets van kind in maïs omdat “jongeren hem lastigvallen”

Dilsen-Stokkem

De politie kreeg vrijdag rond 15.15 uur een oproep binnen van verkeersagressie in de Laakstraat in Elen. Bij aankomst bleek een man de fiets van een 9 -jarig kind in de maïs te hebben gesmeten. Dat gebeurde nadat hij had geschreeuwd tegen het fietsertje dat hij hem wat respect zal bijbrengen. Met behulp van een getuige gaat de politie op zoek naar een chauffeur van een zwarte Chevrolet en ze kunnen de man in kwestie snel identificeren. Het blijkt te gaan om veertiger K.B. die verklaart dat “jongeren hem al meerdere keren hebben lastiggevallen op de weg”. Hij omschrijft de betrokkenen als respectloos en vertelde aan de politie dat hij de jongen in kwestie enkel wat fatsoen wilde bijbrengen.

De politie ging in gesprek met de man die beloofde om zich voortaan te gedragen. Ook de fietser en moeder werden ingelicht en kregen de mogelijkheden uitgelegd.