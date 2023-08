Verrassing voor klanten van LEGO-winkel: Ed Sheeran draait dagje mee als medewerker.

Het was vreemd opkijken voor de bezoekers van de LEGO-winkel in Minneapolis zaterdag. Niemand minder dan de 32-jarige Ed Sheeran stond er een dag achter de kassa.

De Britse zanger was net als zijn LEGO-collega’s in blauw-gele plunje aan de slag in de winkel. Hij hielp er de klanten LEGO-blokjes uitkiezen en stond achter de kassa. Het duurde niet lang vooraleer het nieuws zich verspreidde dat de superster er aan het werk was en de winkel in Minneapolis overspoeld werd door fans en kijklustigen. Uiteindelijk gaf Sheeran ook nog een klein concert, waarop zijn hit Lego House niet ontbrak.

Het is niet de eerste keer dat Sheeran zich onder zijn fans mengt. De superster staat erom bekend plots op te duiken in het straatbeeld en verrassingsconcerten te geven. In juli stond hij ook nog hotdogs te serveren bij zijn eigen uitverkochte concert in Chicago.