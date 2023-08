Belgian Lions krijgen pak voor de broek van favoriet Kroatië tijdens preolympisch kwalificatietoernooi

Geen stunt van de Belgian Lions (FIBA 30) op de openingsspeeldag en op het preolympisch kwalificatietoernooi in het Turkse Istanbul. Integendeel, de Lions gingen tegen groepsfavoriet Kroatië (FIBA 25) zwaar onderuit. Maandag (16 uur Belgische tijd) moet in de ‘Derby der Lage Landen’ tegen Nederland (FIBA 45) worden gewonnen. Van de twee groepen van vier in Istanbul is de top-2 geplaatst voor de halve finales. Slechts de winnaar van het preolympisch kwalificatietoernooi grijpt een ticket voor het olympisch kwalificatietoernooi dat begin juli (net voor de start van de Olympische Spelen in Parijs) wordt betwist.

Dat Kroatië - met onder meer twee NBA-spelers Dario Saric (2m07) en Ivica Zubac (2m16) en een duo uit de Euroleague Mario Hezonja (Real Madrid) en de Amerikaanse Kroaat Jaleen Smith (Alba Berlijn) in de basisvijf - een maatje te groot zou zijn, lag in de lijn der verwachtingen. De jonge Belgian Lions konden enkel in studieronde wat weerwerk bieden. Vooral het duo Zubac/ Saric maakte indruk met hun fysiek spel. Na het eerste kwart (18-8) liepen de Kroaten tegen een slecht afwerkend (7 op 31, waaronder 0 op 10 driepunters) België simpel weg naar een 39-18 bonus halfweg. Zubac (12 punten, 10 rebounds) had halfweg al een double-double achter zijn naam staan.

De tweede helft bracht geen Belgische remonte. Integendeel. De afwerking bleef ondermaats en defensief wogen de Lions veel te licht. Gebukt onder zware foutenlast was een strakke verdediging niet aan de orde. Na drie kwarts hadden slechts zes Belgische spelers gescoord en flikkerde enkel Manu Lecomte in de dubbele cijfers: 69-31.

Bondscoach Dario Gjergja roteerde met alle spelers, gunde enkele sleutelspelers met het oog op de wedstrijden tegen Nederland (maandag) en Zweden (woensdag) wat rust en zag de Lions in het vierde kwart vooral nog meer achter de feiten aanhollen: 79-33. Een late Belgische reactie kon de pil niet verzachten zodat de Belgian Lions na 81-45 met 86-55 onderuit gingen. De Lions lieten een 20 op 60 shotprestatie, waaronder 2 op 19 driepunters, noteren. Thijs De Ridder pakte uit met een double-double (11 punten, 11 rebounds), Lecomte werd topschutter met 16 punten.

De tweede wedstrijd in poule D bracht na één verlenging een 89-91 overwinning van Zweden versus Nederland. Oranje maakte wel indruk met snel basketbal. Naast ex-Oostendenaar Key van der Vuurst is hij bij Nederland voor de Belgian Lions vooral uitkijken naar het jonge duo David N’Guessan (2m05) en Jesse Edwards (2m11), die uitkomen in de Amerikaanse NCAA.

Kroatië-België 86-55

Kwarts: 18-8, 21-10, 30-13, 17-24

België: Lecomte 16, Lasisi 0, Samardzic 2, Schwartz 6, Vanwijn 4, Bako 8, De Ridder 11, Ledegen 4, Palinckx 2, Smout 0, Mennes 2, Lambrecht 0