Dansschool en stad betalen lidgeld van gezinnen met geldproblemen

Hasselt

3.300 mensen die het financieel moeilijk hebben, kunnen met de Uitpas van de stad Hasselt hun lidgeld betalen van sportclubs, jeugdverenigingen of de toegangsprijs van het zwembad. Ook dansschool Bayaat uit Tuilt stapt nu mee in het project. “Omdat we willen dat iedereen de kans krijgt om er een uurtje tussenuit te zijn”, zegt voorzitter Dorien Lanssens. De stad en de school betalen 80 procent van het lidgeld, het nieuwe lid maar 20 procent. Hasselt is in Vlaanderen de stad met de meeste Uitpassen.