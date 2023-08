Marouane Fellaini schenkt Shandong zege met twee nieuwe treffers

Marouane Fellaini heeft zijn bloedvorm bij het Chinese Shandong Taishan zondag nog eens in de verf gezet. De voormalige Rode Duivel hielp zijn team op de 22e speeldag van de Chinese Super League met twee treffers aan een 4-0 zege tegen middenmoter Cangzhou. Fellaini vond dit seizoen al negen keer de weg naar het doel in de competitie.

Fellaini begon op de bank, maar mocht al halverwege de eerste helft het veld betreden na een blessure bij spits Matheus Pato. In de tweede periode gaf Fellaini (68. en 81.) het nekschot aan de bezoekers uit Cangzhou met twee doelpunten in minder vijftien minuten. Zijn ploegmaats LI Yuanyi (87.) en Cryzan (89.) rondden het werk af in de slotfase van de partij.

Shandong staat momenteel op de derde plek met 38 punten. De landstitel lijkt wel ver weg voor de ploeg van Fellaini. De kloof met leider Shanghai Port bedraagt veertien punten.