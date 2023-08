Brute pech voor Real Madrid: ook Eder Militão maandenlang out met kruisbandblessure, Thibaut Courtois leeft mee met ploegmaat

Het nieuwe voetbalseizoen is nauwelijks op gang getrapt, maar bij Real Madrid zit men nu al met de handen in het haar vanwege blessureleed bij enkele belangrijke spelers. Nadat donderdag bekend raakte dat doelman Thibaut Courtois maanden aan de kant staat met een kruisbandletsel, deelde de Koninklijke zondag mee dat het ook verdediger Eder Militão voor lange tijd zal moeten missen.

De Braziliaan scheurde, net als Courtois, de voorste kruisband in zijn linkerknie op de allereerste speeldag. Hij wordt binnenkort geopereerd en staat vermoedelijk maanden aan de zijlijn.

Real trapte zijn seizoen zaterdag op gang tegen Athletic Bilbao. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor de Koninklijke, die 0-2 leidde bij de rust en nieuwkomer Jude Bellingham zijn eerste voor de club zag maken. Vlak na de pauze sloeg het noodlot toe voor Militão. De verdediger verdraaide zijn knie tijdens een verdedigende actie en bleef nadien kermend op de grond liggen. Uit enkele medische tests die nadien werden uitgevoerd blijkt dat Militão bij de ongelukkige actie zijn kruisband scheurde.

“Na uitvoerige tests die zijn uitgevoerd op Eder Militão, is vastgesteld dat hij een gescheurde voorste kruisband in zijn linkerknie heeft. De speler wordt in de volgende dagen geopereerd”, deelde Madrid mee in een persbericht. Naast Courtois en Militão vertoeven ook Dani Ceballos, Ferland Mendy en Arda Güler momenteel in de Madrileense ziekenboeg.